2021/12/23 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، اصدار الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية للوجبة الأولى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (23 كانون الاول 2021)، انه "تنفيذا لأحكام المادة (الثانية عشرة / ثانيا / هـ) من قانون الموازنة الاتحادية الرقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة للسيد وزير الدفاع، صدر الأمر الوزاري المرقم (٣٧٩٠) الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية على وفق تحصيلهم الدراسي، بالدرجة الوظيفية السابعة لحملة البكالوريوس، والدرجة الوظيفة السادسة لحملة الماجستير، والدرجة الوظيفية الخامسة لحملة الدكتوراه".

وأوضح البيان، ان "هذه الوجبة تعد الوجبة الأولى من مجموع ثلاث وجبات التي سيتم إصدار الأوامر الخاصة بها لاحقا، علما أن الوجبة الأولى تضم (٢٢٢٥) منتسبا من منتسبي الوزارة العسكريين، وستضم الوجبتان اللاحقتان ما تبقى من المراتب".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن خبرا سارا بشأن تحويل المراتب من الصفة العسكرية للمدنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن خبرا سارا بشأن تحويل المراتب من الصفة العسكرية للمدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).