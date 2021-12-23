2021/12/23 | 16:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: يوم السبت المقبل سيكون من ضمن أيام تعطيل الامتحانات إضافة الى يوم الأحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: يوم السبت المقبل سيكون من ضمن أيام تعطيل الامتحانات إضافة الى يوم الأحد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: يوم السبت المقبل سيكون من ضمن أيام تعطيل الامتحانات إضافة الى يوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).