النزاهة تضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

2021/12/23 | 17:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، من ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في دائرتي التقاعد والصحة في محافظة الأنبار.

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وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان تلقاه "ناس" (23 كانون الأول 2021)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد – قسم ضحايا الإرهاب، تمكن بعد إجراء التحري والمتابعة من ضبط (14) معاملة تقاعدية غير أصولية ووهمية تم ترويجها من قبل أحد المعقبين بالتعاون مع موظفين في الدائرة، مبينة أن المستمسكات الثبوتية كافة لأصحاب المعاملات لا وجود لها".

وأضافت الدائرة أن "الفريق تمكن، من تنفيذ عمليتين منفصلتين في مستشفى الرمادي للنسائية والأطفال، أسفرتا عن ضبط (2) كارتون من مسحة فحص فايروس كورونا (BCR) منتهية الصلاحية منذ تاريخ 23/8/2021، دون اتخاذ إدارة المستشفى أي إجراء بشأنها، فضلا عن ضبط (6500) شريط دواء منتهي الصلاحية منذ شهر أيلول الماضي في حين يشير (الليبل) المثبت على علب الأشرطة إلى أن صلاحية هذه المادة تمتد إلى شهر تموز من العام القادم "2022.

وأشار البيان إلى "تنظيم محاضر ضبط بالعمليات، التي نفذت بموجب مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر إصدار أمر قبض وتحر بحق أحد المتهمين في القضية الأولى؛ وفقا لأحكام المادة ( 289 و298) من قانون العقوبات".

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