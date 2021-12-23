تنويه من التربية يخص الامتحانات يوم السبت

2021/12/23 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية - اللجنة الدائمة للامتحانات، اليوم الخميس، تنويها يخص الامتحانات يوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم ) أن "يوم السبت الموافق 25/12/2021 سيكون من ضمن ايام تعطيل الامتحانات ايضاً".

وأوضحت أن "يوم الاحد الذي اعلن في وقت سابق عطلة رسمية، اي ان امتحان يوم السبت يؤجل إلى يوم الاثنين وبحسب الجدول المثبت سابقا".

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