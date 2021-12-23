العبد ربه : رد المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بالغاء الانتخابات متوقع

2021/12/23 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقع عضو مجلس النواب السابق محمد نوري العبد ربه بان ترد المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بالغاء الانتخابات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : يوم الاحد المقبل سيكون القرار النهائي الخاص بالدعوى المقامة لالغاء نتائج الانتخابات ولايمكن ان يؤجل القرار.واضاف العبد ربه ان : القرار سيصدر وسيكون باعتقادي رادا للدعوى ..وعلى الجميع القبول به ، خاصة وان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع./انتهى3

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