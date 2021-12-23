رئيسي: سياسة إيران تدعم استقرار وأمن العراق

2021/12/23 | 17:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن سياسة بلاده المبدئية هي دعم استقرار وأمن العراق.وقال بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرئيس الإيراني استقبل اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وأكد أن السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية هي دعم الاستقرار والأمن في العراق".وشدد رئيسي وفقاً للبيان على أن "انعدام الأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا".بدوره أشاد وزير الخارجية خلال الاجتماع بسياسة إيران الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق وفقاً للبيان.

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