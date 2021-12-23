شاهد بالفيديو.. في العراق .. ظاهرة مأساوية تنذر بكارثة انسانية | لوكيشن

2021/12/23 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yvotcg_SNqc

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