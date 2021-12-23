2021/12/23 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج صفر واحد مع الفنان حمزة المحمداوي تقديم عماد الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rSqizih-jfs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج صفر واحد مع الفنان حمزة المحمداوي تقديم عماد الزبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج صفر واحد مع الفنان حمزة المحمداوي تقديم عماد الزبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).