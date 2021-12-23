2021/12/23 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DEFMXQR5vd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد نوري العبد ربه: الكتل السنية متفقة ان تشارك في الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد نوري العبد ربه: الكتل السنية متفقة ان تشارك في الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).