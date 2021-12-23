2021/12/23 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات السبت المقبل الى يوم الاثنين.وقالت الوزارة في بيان، أن “يوم السبت المقبل سيكون من ضمن ايام تعطيل الامتحانات ايضاً، فضلاً عن يوم الاحد الذي اعلن في وقت سابق عطلة رسمية”.

واضاف، ان “امتحان يوم السبت يؤجل إلى يوم الاثنين وبحسب الجدول المثبت سابقاً”

التالي

منذ 17 دقيقة

ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

منذ 3 ساعات

التصويت على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022

منذ 3 ساعات

وزارة المالية توجه باستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال إجراء تمويل رواتب كانون الأول

منذ 5 ساعات

التربية تؤجل امتحان الاحد إلى الاثنين

منذ 7 ساعات

مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

منذ 22 ساعة

التعليم تمدد التقديم الى استمارة الاعتراضات الإلكترونية لهذه الفئة

منذ يوم واحد

إحباط محاولة تهريب (25) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 342 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزارة المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري

منذ يومين

النزاهة تكشف تفاصيل تجاوزات وهدر للمال العام في النجف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: امتحانات السبت المقبل تؤجل للاثنين الذي يليه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: امتحانات السبت المقبل تؤجل للاثنين الذي يليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).