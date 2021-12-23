2021/12/23 | 17:18 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على ضابط ينقل المخدرات ويوزعها في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ضابط ينقل المخدرات ويوزعها في النجف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ضابط ينقل المخدرات ويوزعها في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).