2021/12/23 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاطار التنسيقي، الخميس، عن اهم الشروط الواجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا انه سيكون من الاطار.

وقال عضو الاطار، علاء الحدادي، في تصريح صحفي، اليوم (23 كانون الاول 2021)، إن "أهم الشروط الواجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء هي، ان يكون شيعيا ضامن لاستحقاق المكون ومحافظ على هيبة وسيادة الدولة من الاعتداءات الخارجية، مع التاكيد على عدم التفريط بالحشد الشعبي وفصائل المقاومة".

وأضاف الحدادي، أن "الحديث عن تسمية رئيس الوزراء المقبل سيكون بعد الانتهاء من ملف نتائج الانتخابات" موضحا أن "رئيس الوزراء سيكون من الاطار التنسيقي".

واشار الى أن "الحوار داخل الاطار التنسيقي الان عن صفات رئيس الوزراء المقبل التي يجب ان تكون متوفرة".

جدير بالذكر ان عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر كان قد قال في تصريح سابق، إن الحكومة الحالية لم تنفذ وعودها تجاه المواطن الفقير، بل عمدت الى زيادة الفقر والبطالة من خلال رفع سعر صرف الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يكشف عن شخصية وانتماء رئيس الوزراء المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يكشف عن شخصية وانتماء رئيس الوزراء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).