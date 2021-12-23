بعد تعطيل الأحد.. التربية توضح بشأن امتحان يوم السبت

2021/12/23 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، تأجيل امتحان يوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل (27 كانون الاول الجاري).

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (23 كانون الاول 2021)، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات توضح ان يوم السبت الموافق ٢٥ / ١٢/ ٢٠٢١، سيكون من ضمن ايام تعطيل الامتحانات ايضا، فضلا عن يوم الاحد الذي اعلن في وقت سابق عطلة رسمية".

وتابعت، "اي ان امتحان يوم السبت يؤجل إلى يوم الاثنين وبحسب الجدول المثبت سابقا".

وكانت وزارة التربية، أعلنت تأجيل امتحان طلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) الذي يصادف يوم الاحد المقبل، الى اليوم الذي يليه احتفاء بذكرى اعياد المسيح.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (23 كانون الاول 2021)، انه "تم تأجيل امتحان يوم الاحد القادم الخاص بطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول المعلن يوم الاثنين 27 كانون الاول 2021، وذلك لمصادفة يوم الاحد عطلة رسمية ابتهاجا بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيدة".

وبين، ان "امتحان يوم العطلة سينتقل الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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