النزاهة تعلن ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار

2021/12/23 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، ضبط مُعاملاتٍ وهميَّةٍ

وأدويةٍ مُنتهية الصلاحيَّة في دائرتي

التقاعد والصحَّة في مُحافظة الأنبار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في

بيان تلقته وكالة نون

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