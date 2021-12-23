العراق الثامن عربيا.. الفيفا يصدر آخر تصنيف في 2021

2021/12/23 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،

اليوم الخميس، عن تصنيف شهر كانون الاول

للمنتخبات، والذي سيكون الأخير عن

العام الحالي 2021.

واحتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف

العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل،

وف

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