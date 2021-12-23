القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في البصرة

2021/12/23 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط بحوزتهما على كمية من مادة الكرستال.

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