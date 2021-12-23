دراستان تقارنان بين الإصابة بمتحوري كورونا

2021/12/23 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراستان أوليّتان جديدتان أنّ الدلائل المرتبطة بمتحوّر "أوميكرون" تفيد بأنّ احتمالية خطر التعرّض للمرض الشديد جرّاء الإصابة به ودخول المستشفى، أدنى بالمقارنة مع متحوّر "دلتا".

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