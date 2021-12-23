بوتين: أمريكا هي التي أحضرت صواريخها إلى عتبة بلدنا والغرب خدعنا

2021/12/23 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تحرك حلف الناتو نحو الشرق أمر غير مقبول، داعيًا في الوقت ذاته إلى التوقف عن نشر المزيد أنظمة الصواريخ بالقرب من حدود بلاده.

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