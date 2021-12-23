بث مباشر من السليمانية.. موجة قطبية واستمرار هطول الثلوج

2021/12/23 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت محافظة السليمانية، الخميس، تساقطا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يضرب المناطق الشمالية للعراق حاليا، مصحوبا بكتلة هوائية باردة.

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وأظهرت لقطات وثقتها كاميرا "ناس"، (23 كانون الاول 2021)، الثلوج وهي تسقط على جبل أزمر في محافظة السليمانية، حيث غطت المنطقة بشكل ملفت للنظر".

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