الحرارة تحت الصفر.. الثلوج تُغطي جبال السليمانية (صور)

2021/12/23 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

حصلت (بغداد اليوم) على صورة توضح انخفاض درجات الحرارة الى الصفر مئوية على طريق ازمر في السليمانية والثلوج تُغطي الجبال بالكامل.

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