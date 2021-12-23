التربية لـ / نينا / : عطلة المدارس يوم السبت من اختصاص الحكومات المحلية

2021/12/23 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية ان : عطلة المدارس يوم السبت من اختصاص الحكومات المحلية .وقال مصدر بالوزارة بتصريح مقتضب لـ / نينا / :" ان مديريات التربية مرتبطة بالحكومات المحلية ..ومسؤولية الوزارة امتحانيا تأجيل امتحان السبت الى الاثنين "./انتهى3

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