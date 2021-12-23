أسترازينيكا: الجرعة الثالثة من لقاحنا تزيد الأجسام المضادة لأوميكرون

2021/12/23 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت شركة الأدوية أسترازينيكا، اليوم الخميس، أن الجرعة الثالثة من لقاحها ضد كورونا تزيد بشكل كبير من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، بعد دراسة مستقلة أجريت في جامعة أكسفورد التي طورت مع أسترازينيكا لقاحها.بدورها أعلنت المجموعة العملاقة البريطانية السويدية بالتوازي، في بيان منفصل، أن مزيجه من الأجسام المضادة "افوشيلد" ذات المفعول طويل الأمد للوقاية من كوفيد "يحافظ على فعاليته التي تحد من المتحورة أوميكرون"، بحسب دراسة أجرتها جامعة أكسفورد وكلية الطب في جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة.في حين أوضحت شركة أسترازينيكا في بيانها أن "مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا" الذي طورته ضد كوفيد "تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا".

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