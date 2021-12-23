"الحرية والتغيير": اتفاق حمدوك مع العسكر طعنة في ظهر الشعب السوداني

2021/12/23 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، الخميس، عملها على "بناء جبهة موحدة" لما أسمته بـ "الانقلاب"، واصفة الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك مع الجيش بأنه "طعنة في ظهر الشعب السوداني".

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