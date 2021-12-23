2021/12/23 | 17:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس: مؤتمر صحفي مرتقب بين رئيس إقليم #كوردستان ووزير الخارجية الإيطالي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 45BTuug3BL8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس: مؤتمر صحفي مرتقب بين رئيس إقليم #كوردستان ووزير الخارجية الإيطالي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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