اضراب مفتوح في منشآت النفط اللبنانية الأسبوع المقبل

2021/12/23 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني في لبنان، الاضراب العام والمفتوح في تلك المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل.

وقالت النقابات في بيان: “بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم الاثنين الواقع في٢٠٢١/١٢/٢٠ إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنيين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند معالي وزير الطاقة والمياه، وبعد وصول هذه الاتصالات إلى تعنت معالي الوزير وإصراره على استكمال الدراسات، التي تهدف الى التسويف والمماطلة، تعلن النقابات وبكل أسف، الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتبارا من صباح الثلاثاء الواقع في ٢٠٢١/١٢/٢٨”.

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