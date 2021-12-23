2021/12/23 | 17:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهما كمية كبيرة وأسلحة مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مروجي مخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مروجي مخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).