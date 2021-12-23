ألمانيا تسجل أول حالة وفاة بمتحور ’أوميكرون’ من فيروس كورونا

2021/12/23 | 18:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد معهد "روبرت كوخ"، الخميس، للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

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وقال المعهد (23 كانون الاول 2021)، إن "المتوفى يتراوح عمره بين 60 و79 عاما".

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