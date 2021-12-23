مذكرة قبض بحق ضابط بالجيش

2021/12/23 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت "RT" عن معلومات حول قضية ضابط عراقي "باع" أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر عراقية لـRT، إن "ضابطا في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية".

وأضافت، أن "الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة".

ووفقا للمصادر، فإن "القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع".

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