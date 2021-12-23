بسبب كورونا .. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد

2021/12/23 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، التي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ،كما قررت الرابطة / حسب بيان بموقعها / تأجيل مباراة وولفرهامبتون مع واتفورد، التي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد أيضا بسبب كورونا.واضافت انه عقب طلبات التأجيل من ليدز وواتفورد بسبب فيروس كورونا، التقى مجلس إدارة الرابطة اليوم، ووافق آسفًا على تأجيل مباراتي الناديين المتأثرينوأضافت :سيتم تأجيل مباراتي وولفرهامبتون مع واتفورد، وليفربول مع ليدز يونايتد، المقرر إقامتهما الأحد المقبل.وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياغو ألكانتارا، والإنجليزي كورتيس جونز، بفيروس كورونا.ويوم الإثنين الماضي، قالت رابطة الدوري الممتاز إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات، قبل أن يتم اليوم الخميس تأجيل مباراتين.يشار إلى أنه سبق أن تم تأجيل 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر بسبب تفشي كورونا./انتهى3

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