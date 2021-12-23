العراق يعلن إغلاق ملف تعويضات حرب الكويت

2021/12/23 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 30 عاما من اجتياح العراق للكويت، طوت بغداد ملف دفع التعويضات التي بلغت 52 مليار دولار، كما أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، الخميس.

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