2021/12/23 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يصادق على 6 فقرات تخص (العلوميين) ويرسلها إلى وزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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