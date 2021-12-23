البنك المركزي يقيم ندوة نقاشية مع المصارف

2021/12/23 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، اقامة ندوة نقاشية بشأن مبادرة تمويل الطاقة المتجددة بقيمة ترليون دينار.

ونقل البنك المركزي في بيان عن نائب المحافظ، اليوم (23 كانون الاول 2021)، إن "هذه المبادرة فتحت الباب لتطوير مستقبل الطاقة المتجددة في العراق بعد التنسيق مع وزارتي البيئة والكهرباء".

ودعى البنك المركزي العراقي ممثلين عن الجهات المعنية في الوزارتين والمصارف الحكومية والخاصة ورابطة المصارف والمستفيدين من مبادرته لحضور الندوة ومناقشة ضوابط توسيع استخدام منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على مستويات الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، وتمويلها بالاقساط للراغبين الاستفادة منها من خلال مبادرة أقرها مجلس إدارة البنك بلغت نحو ترليون دينار.

جدير بالذكر ان هذه المبادرة انطلقت برعاية البنك المركزي العراقي لتخفيف أعباء نقص الطاقة لدى المواطن وتقليل نسب انبعاث الكاربون في الهواء والمحافظة على بيئة نظيفة في العراق.

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