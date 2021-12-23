2021/12/23 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي السبت والأحد المقبلين.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في رسالة صوتية تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة التربية تعطل دوام المدارس يومي السبت والأحد المقبلين 25-26 كانون الأول الجاري بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح".وكانت وزارة التربية أعلنت تأجيل الامتحانات التكميلية للسادس الإعدادي يومي السبت والأحد المقبلين للسبب ذاته.

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