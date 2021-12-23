احتفالات رأس السنة.. أُلغيت في بعض المدن العالمية ومستمرة في أخرى.. أين؟

2021/12/23 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظنّنا لبرهة، أننا سنحتفل ليلة رأس السنة في مدن العالم الكبرى على غرار الاحتفالات الكبرى التي أقيمت في الماضي.لكن، أدت موجة فيروس كورونا الجديدة جرّاء انتشار متحوّر "أوميكرون" تسبّب بإلغاء بعض الاحتفالات التي كانت مزمع القيام بها.

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