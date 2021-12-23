لصوص يقتحمون منزلاً ويسرقون أكثر من 100 مليون في الدورة

2021/12/23 | 18:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قام لصوص مجهولون، الخميس، بسرقة نحو 110 مليون دينار من أحد المنازل في العاصمة بغداد.

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وقال مصدر أمني لـ "ناس" (23 كانون الأول 2021)، إن "اشخاصاً مجهولين، تمكنوا من دخول منزل في منطقة الدورة، مستغلين خروج ساكنيه، حيث أقدموا على سرقة مبلغ مالي بنحو 110 مليون دينار".

وأضاف المصدر، أن "اللصوص تمكنوا من دخول المنزل، بعد قيامهم بكسر احدى نوافذه، ولاذوا بالفرار بعد اتمام عمليتهم".

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