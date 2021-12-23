مدرب مصري يقود المنتخب العراقي بكرة اليد في البطولة الآسيوية

2021/12/23 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد اليوم الخميس وصول المدرب المصري شريف مؤمن بعد التعاقد معه للإشراف على المنتخب العراقي و قيادته بالبطولة الآسيوية الشهر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.و سيسافر مؤمن غدا للعاصمة الإيرانية طهران للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي التي تجري معسكرا تدريبيا لها قبل خوض تصفيات اسيا.و قال المدرب الجديد للمنتخب العراقي انه سعيد بخوض التجربة و انه يعي ان مجموعة المنتخب صعبة بوجود منتخب قوي مثل قطر لكنه سيعمل و سيجتهد لتحقيق نتائج إيجابية للمنتخب العراقي بالمحفل الآسيوي الاكبر بكرة اليد

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