رئيس مجلس النواب الأردني يدعو لعودة سوريا إلى

2021/12/23 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، الخميس، إلى عودة سوريا، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى "حاضنتها العربية".

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