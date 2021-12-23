2021/12/23 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الاطار التنسيقي احمد الاسدي عن قرب قيام وفد كردي مشترك بزيارة العاصمة بغداد بهدف السعي لجمع الشمل بين الإطار والتيار الصدري

وقال الأسدي ان ان الاطار التنسيقي تحدث خلال زيارة وفده الاخيرة الى اربيل حول مبادرة الاطار الرامية الى تشكيل الحكومة الشاملة والاغلبية الموسعة تكون فيها المعارضة موقفا اختياريا للقوى السياسية المشاركة في الواقع السياسي مضيفا ان حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أبلغا قادة الاطار ان وفدا منهما سيزور بغداد بعد عطلة رأس السنة لتعجيل الحوارات السياسية بين مختلف الكتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: وفد كردي مشترك سيزور بغداد لتعجيل الحوارات بين الكتل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: وفد كردي مشترك سيزور بغداد لتعجيل الحوارات بين الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).