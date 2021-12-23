2021/12/23 | 18:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يقتحمون منزلاً جنوبي بغداد ويسرقون أموالاً كبيرة وذهب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/23 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتحمون منزلاً جنوبي بغداد ويسرقون أموالاً كبيرة وذهب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتحمون منزلاً جنوبي بغداد ويسرقون أموالاً كبيرة وذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).