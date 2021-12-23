العامري يثمن مواقف الحكومة اليابانية الداعمة لأمن واستقرار العراق

2021/12/23 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، مواقف الحكومة اليابانية الداعمة لأمن واستقرار العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، وتم بحث العلاقات بين العراق واليابان، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين".وثمن العامري، خلال اللقاء "الدور الياباني المهم في المنطقة"، مثنياً على "مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه".وقال رئيس تحالف الفتح: "موقفنا واضح من تواجد القوات الاجنبية، فالسيادة الوطنية خط أحمر"، محذراً من "عدم استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي".وبين، أنه "في حالة احتياج العراق الى مستشارين أجانب لأغراض التدريب والمشورة يجب أن يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية".من جانبه، أشاد السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي، بـ"تحمل العراق لدوره الأكبر في استقرار دول المنطقة"، لافتاً الى أن "بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات".وأضاف سوزوكي، أن "العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الازمة السياسية في الساحة العراقية وفق الطرق الديمقراطية".

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