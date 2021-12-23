2021/12/23 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني صرحت الفنّانة المصرية غادة عبدالرازق أنها فكرت بالاعتزال وارتداء الحجاب قبل سنوات، واستغربت الضجة حول اعتزال أدهم النابلسي، واعترفت بأن الغرور تمكّن منها خلال فترة من الفترات، ما دفعها للقيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غادة عبدالرازق فكرت بالاعتزال: “النجومية متعبة والسعادة قليلة” المركز الخبري الوطني.

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