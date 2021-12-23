العامري للسفير الياباني: عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق

2021/12/23 | 19:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، اليوم الخميس، في مكتبه ببغداد، السفير الياباني في العراق السيد كوتارو سوزوكي.وتم بحث العلاقات بين العراق واليابان، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين.وثمن العامري خلال اللقاء “الدور الياباني المهم في المنطقة”، مثنيا “على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار […]

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