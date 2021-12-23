الغنوشي: الرئيس التونسي قدم

2021/12/23 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية والبرلمان المجمد، إن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم "هدية بشعة" للشعب في 25 يوليو/ تموز، في إشارة إلى القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

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