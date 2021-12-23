العامري يتحدث للسفير الياباني عن وجود ’القوات الأجنبية’

2021/12/23 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، خلال لقائه السفير الياباني كوتارو سوزوكي، أن الوضع في العراق لن يشهد استقراراً ما لم تخرج القوات الأجنبية.

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وبحث العامري، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الاول 2021)، "العلاقات بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين الصديقين"، مثمناُ "الدور الياباني المهم في المنطقة".

وأشاد العامري، "بمواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه"، مؤكداً ان "موقفنا واضح من تواجد القوات الاجنبية، فالسيادة الوطنية خط احمر".

كما حذر، "من عدم استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي"، مبيناً "في حالة احتياج العراق الى مستشارين اجانب لاغراض التدريب والمشورة يجب ان يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية".

من جانبه اشاد السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي بـ"تحمل العراق لدوره الاكبر في استقرار دول المنطقة"، لافتا الى ان "بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات".

وذكر ان "العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الازمة السياسية في الساحة العراقية وفق الطرق الديمقراطية".

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