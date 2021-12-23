"إعلان نوايا" وجو جديد.. هل تعود العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟

2021/12/23 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ليلة الأربعاء رسائل لإسرائيل وصفت بـ"الدافئة"، في موقفٍ يراه باحثون أتراك وإسرائيليون يصب في إطار محاولات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات طويلة من التصرفات "شبه العدائية".

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