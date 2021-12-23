لماذا السيد مقتدى الصدر اختار حكومة من الأكثرية ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/23 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الكتلة الصدرية هي الأكبر حسب الدستور ومن حقها تشكيل حكومة أكثرية ..



حينما اختار السيد الصدر طريقته لأنها تعبر عن استخلاص تجربة من متابعة الحكم الذي استمر ثمانية عشر عاماً عانى فيها الشعب المعاناة والمآسي في الجوع والفقر والحرمان والبطالة وخلق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقرر سلوك طريقة في الحكم تقضي إلى منهج وطريقة لترجمة برنامجه الذي أعلنه للشعب قبل الانتخابات وقد اختار السيد الصدر ه ......





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