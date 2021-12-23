الإطار التنسيقي وسادوس مبادرته الفذة - ضياء الشكرجي

2021/12/23 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي الإطار التنسيقي بزعامة دولة مختار العصر نوري المالكي طرح أمس الأربعاء مبادرة في أربيل متكونة من ست نقاط، لذا أسميت هذه المبادرة الفذة بـ«السادوس»، أو «السادوس الإطاسيقي».



وسأتناول نقاط السادوس الإطاري هذا، وأسلط عليها الضوء الوطني الكاشف لما بين وما وراء الكلمات.الأولى من نقاط سادوسهم تريد «معالجة اختلال التوازن في البرلمان»، وهذا يعني مواصلة محاولة التلاعب بالنتائج، حتى يتحقق التوازن بمعيارهم ......





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