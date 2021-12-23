المتدين بفطرته وتغيرات السعودية - منى حلمي

2021/12/23 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ------------------------------------------------------------قرأت تصريحا منذ أيام قليلة ، أنه سيتم افتتاح 57 مسجدا جديدا فى 9 محافظات .



ومنذ شهور قليلة ، قرأت أيضا تصريحا مماثلا ، عن بناء وافتتاح عدد من المساجد ، فى القاهرة ومحافظات أخرى .



شئ فى منتهى الغرابة ، والاستفزاز .



تقريبا ، بين كل فترة وجيزة وأخرى ، أقرأ عن بناء وافتتاح مساجد للصلاة .



وتساءلت هل هذا ما فهمته المؤسسسات الد ......





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