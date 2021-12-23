المتدين بفطرته وتغيرات السعودية - منى حلمي

#منى_حلمي ------------------------------------------------------------قرأت تصريحا منذ أيام قليلة ، أنه سيتم افتتاح 57 مسجدا جديدا فى 9 محافظات .
ومنذ شهور قليلة ، قرأت أيضا تصريحا مماثلا ، عن بناء وافتتاح عدد من المساجد ، فى القاهرة ومحافظات أخرى .
شئ فى منتهى الغرابة ، والاستفزاز .
تقريبا ، بين كل فترة وجيزة وأخرى ، أقرأ عن بناء وافتتاح مساجد للصلاة .
وتساءلت هل هذا ما فهمته المؤسسسات الد ......
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