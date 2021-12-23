مقتل عناصر من داعش بـ'كمين محكم' في كركوك (فيديو)

2021/12/23 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، مقتل 3 عناصر من داعش بـ"كمين محكم" في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان اليوم، (23 كانون الاول 2021)، انه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية في مختلف محافظات البلاد".

وأضاف البيان، "حيث تمكن فرسان الجهاز من قتل (٣) من بقايا عصابات داعـش في محافظة كركوك بعد رصد تحركاتهم لعدة ايام من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب واجراء إستطلاع جوي لطائرات التحالف الدولي".

وتابع: "اذ نصب رجال الجهاز كمين محكم لهم في وادي زغيتون جنوب شرق قضاء الحويجة غرب كركوك، تمكن فيه قناصوا الجهاز البواسل من قتل عنصر بنيران مباشرة والاطاحة بالأثنين الآخرين أثناء محاولتهم الهرب من الكمين".

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