فوائد صحية جمة لتناول الحليب بالزنجبيل والقرفة في الشتاء

2021/12/23 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعالجميع منا، يحرص على تناول الحليب الدافئ في الشتاء، لكن إضافة التوابل والأعشاب مثل الزنجبيل والقرفة إليه تحسن فوائده الصحية.إذ يحتوي الزنجبيل والقرفة على عناصر صحية، ومضادات الأكسدة والمعادن، لمكافحة الحساسية الموسمية والبرد والاحتقان والتهاب الحلق وسوء الهضم، كما أنها مفيدة للقلب وتساعد في التخلص من الوزن. إضافة إلى ما سبق، فإن للقرفة دورا في تدفئة الجسم ما يساعد في تسريع التمثيل الغذائي، كما أن لها خصائصا مضادة للفيروسات والبكتيريا، وتساعد في فتح انسداد الشرايين والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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